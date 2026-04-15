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Daniel Quintero será el nuevo superintendente de Salud

El exalcalde de Medellín ocupará el cargo que hace poco tenía Bernardo Camacho.

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BLU Radio. Daniel Quintero Calle / Foto: Daniel Quintero
Por: Yessica Gutiérrez
|
Actualizado: 15 de abr, 2026

La hoja de vida del exalcalde de Medellín Daniel Quintero fue publicada en la página de la Presidencia como parte del proceso para su llegada a la Superintendencia Nacional de Salud, tras la salida de Bernardo Camacho por renuncia voluntaria.

El movimiento se conoce en medio de ajustes en el sector salud, donde también se definió la intervención de la Nueva EPS. Días atrás, se había mencionado la posibilidad de que Quintero asumiera la presidencia de esa entidad; sin embargo, el Gobierno confirmó que esta volvería a ser intervenida. En su lugar, fue designado como agente interventor el exalcalde de Cali, Iván Ospina.

Daniel Quintero
Daniel Quintero //
Foto: Blu Radio

La eventual designación de Quintero ha generado reacciones en el ámbito político. El representante Andrés Forero cuestionó la decisión y señaló que “este Gobierno dejó todo escrúpulo y terminará de destruir el sistema de salud con el alcalde que tanto daño le hizo a Medellín”.

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De concretarse el nombramiento, Quintero asumiría la dirección de la entidad encargada de la inspección, vigilancia y control de los recursos del sistema de salud, mientras que Ospina quedaría al frente de una de las principales EPS del país en calidad de interventor.

Hoja de vida de Daniel Quintero en página de Presidencia
Hoja de vida de Daniel Quintero en página de Presidencia

Así, dos exalcaldes pasarían a ocupar roles clave dentro del sistema de salud. Se está a la espera de la posesión oficial de Daniel Quintero ante el presidente Gustavo Petro. De confirmarse, sería el quinto superintendente nacional de salud durante el actual Gobierno.

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