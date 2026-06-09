Pedro Acuña, integrante de campaña de Iván Cepeda en Cesar: "Esto se hace es con dinero"

En diálogo con Mañanas Blu, Pedro Acuña, un reconocido dirigente político del departamento del Cesar, salió al paso de las acusaciones de presunta compra de votos tras la difusión de un video grabado en el corregimiento de Mariangola.

Acuña defendió la necesidad de recursos financieros para la logística electoral de la segunda vuelta presidencial, asegurando que las campañas no pueden sostenerse sin una inversión clara para movilizar a los votantes.

El Coordinador del Pacto Histórico en el Cesar Pedro Acuña dice: “La plata va a llegar donde tiene que llegar y el dia que tiene que llegar.” Y menciona a Fredys Socarras exalcalde de Valledupar, Henry Ropero el mejor amigo de Ivan Cepeda en el Cesar, incluso Cepeda se aloja en… pic.twitter.com/hArnMNECQN — Jacobo Solano (@JACOBOSOLANOC) June 9, 2026

Logística y recursos para la segunda vuelta

La controversia surgió a raíz de un audio en el que Acuña imparte instrucciones sobre la llegada de recursos para el transporte, alimentación y suministro de agua para los electores.

"La plata debe llegar a donde tiene que llegar y el día que tiene que llegar", se escucha decir al dirigente en la grabación que ha generado suspicacias en los sectores opositores.



Acuña aclaró que estas instrucciones no corresponden a una compra de votos, sino a la creación de condiciones mínimas para que los ciudadanos, especialmente en zonas rurales e indígenas, puedan ejercer su derecho al sufragio.

Según el dirigente, el 31 de mayo hubo fallas logísticas que impidieron una mayor votación, por lo que para el 21 de junio se busca corregir estos errores.

"Van a tener el transporte... y van a tener los recursos y van a tener la bolsa de agua y el almuerzo", puntualizó Acuña sobre lo que considera gastos naturales de cualquier equipo de campaña.

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"Esto se hace es con dinero": La defensa de Acuña

Ante los cuestionamientos sobre la procedencia y el uso de los fondos, Acuña fue enfático en señalar la realidad económica de la política en Colombia.

"¿Ustedes creen que la campaña que están haciendo los contrarios la hacen con checa? (...) Esto se hace es con dinero", afirmó, refiriéndose a que no se utilizan simples "tapas de gaseosa" (checas) para financiar una estructura electoral.

El dirigente sostuvo que todos los gastos están dentro de los marcos legales y deben ser reportados a través de "Cuentas Claras", el sistema oficial del Consejo Nacional Electoral.

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Asimismo, argumentó que los recursos provienen de la gerencia administrativa central de la campaña, así como de créditos bancarios, aportes familiares y de amigos del candidato Iván Cepeda.

"Iván Cepeda es candidato a la presidencia de Colombia y él tiene un equipo jurídico, financiero, político y logístico (...) responsabilizada por manejar las cosas transparentemente", aseguró.

Escuche aquí la entrevista: