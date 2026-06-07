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Cepeda reconoce resultados de primera vuelta presidencial que dan como ganador a De La Espriella

El reconocimiento lo hace una semana después de la primera vuelta y luego de cuatro días de terminados los escrutinios.

Iván Cepeda
Iván Cepeda.
Foto: EFE
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 7 de jun, 2026

Una semana después de las elecciones presidenciales de primera vuelta que se llevaron a cabo el pasado 31 de mayo, el candidato presidencial Iván Cepeda se pronunció oficialmente sobre los resultados del proceso electoral que dan como ganador a Abelardo De La Espriella.

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Hay que recordar que, inicialmente, Cepeda rechazó los resultados del conteo preliminar, pero este domingo 7 de junio reconoció los resultados.

A través de un comunicado divulgado en su cuenta de X, el aspirante del Pacto Histórico manifestó que reconoce los resultados una vez finalizado el proceso de escrutinio.

En la publicación, Cepeda destacó que durante toda la campaña actuó bajo los principios de transparencia y respeto por las normas democráticas.

Desde el comienzo de la campaña electoral, he respetado estrictamente las reglas democráticas y la transparencia con la que se debe informar a la opinión pública del cumplimiento de las mismas”, señaló el candidato.

Asimismo, informó que acepta los resultados arrojados en las urnas tras la culminación del conteo oficial de votos.

“En mi condición de candidato presidencial por el Pacto Histórico y la Alianza por la Vida, comunico a la opinión pública que, una vez terminados los escrutinios, reconozco los resultados de la primera vuelta de la elección presidencial”, expresó.

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Ahora se espera que el próximo 21 de junio ambos candidatos se midan nuevamente en las urnas; este día se conocerá quién llegará a la Casa de Nariño para gobernar los siguientes años.

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