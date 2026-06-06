De La Espriella responde a Cepeda: “Reconoce los resultados y estamos listos para el debate"

El candidato presidencial Abelardo De La Espriella respondió a la propuesta de debate formulada por su contendor Iván Cepeda y aseguró que está listo para confrontar ideas en cualquier escenario, aunque le exigió reconocer primero los resultados de la primera vuelta presidencial.

A través de un mensaje en su cuenta de X, De La Espriella rechazó que Cepeda pretenda imponer las condiciones para un eventual encuentro entre los dos aspirantes y sostuvo que el primer paso debe ser aceptar el veredicto de las urnas.“Cepeda, no vengas a imponer condiciones. Reconoce primero los resultados de la voluntad del pueblo en las urnas y estaremos listos para el debate”, afirmó.

El candidato también hizo referencia al debate programado por Semana para el próximo martes a las 7:00 p. m. y cuestionó la propuesta de su rival de realizar un único encuentro transmitido por Caracol Televisión, RCN Televisión y RTVC.“¿Te acojonaste con el debate que ya programó Semana para el martes a las 7:00 p. m.? Cuéntale al país”, expresó.

De La Espriella reiteró que tanto él como su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, están dispuestos a participar en los espacios de discusión pública junto a Iván Cepeda y su fórmula, Aída Avella.“Cuando sea y como sea, José Manuel y yo los estaremos esperando a Aída y a ti. Será un gustazo que el país conozca quién es quién”, señaló.



Asimismo, acusó a Cepeda de utilizar la propuesta de debate como una estrategia mediática y lo invitó a concentrarse en la discusión de ideas.“Deja de cañar con esa falsa voluntad de debatir para ganar titulares. Es fácil: reconoce que perdiste la primera vuelta, ve con tu fórmula y listo”, sostuvo.Las declaraciones se producen luego de que Cepeda anunciara desde Cali su intención de realizar un único debate presidencial transmitido por los principales canales de televisión del país.

El candidato también informó que designó al abogado Miguel Ángel del Río para recopilar información sobre presuntas irregularidades financieras relacionadas con la campaña de De La Espriella.

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