En Antioquia crearon veeduría a la Supersalud tras designación de Daniel Quintero

Sectores opositores a la llegada de Daniel Quintero a la Superintendencia de Salud están pasando de la indignación a los hechos y ahora buscan poner la lupa sobre su gestión ante las decenas de cuestionamientos de presunta corrupción que persisten sobre su paso por la Alcaldía de Medellín.

Una de las iniciativas se trata de una veeduría a la entidad encargada del control del sistema de salud en el país, promovida por el diputado de Antioquia, Luis Pelaéz. El corporado aseguró que también estudia los argumentos para demandar el nombramiento del exalcalde de Medellín.

A menos de 24 horas de haber anunciado la veeduría, Pelaéz destacó la recepción de más de 20 correos de interesados en participar en la revisión de documentos, contratos y envío de peticiones.

"No nombran a Daniel Quintero para proteger los recursos de la salud, sino para terminar este desastre que se ha convertido, lastimosamente, el sistema de salud. No viene Daniel Quintero a salvar el sistema, sino a empeorarlo, y estamos completamente seguros de ello", mencionó Peláez.



Junto a los recursos legales planteados por el diputado Pelaéz, el alcalde Federico Gutiérrez también reveló que ya puso en conocimiento de entidades de control situaciones que durante la administración de Quintero se produjeron en relación con la salud. Esto, podría generar impedimentos a la hora de emprender cualquier actuación en la capital antioqueña en virtud de su nuevo rol de superintendente.

El actual mandatario recordó casos como los presuntos sobrecostos en la adecuación de la Clínica de la 80 para atender la pandemia por el Covid-19, así como el cuestionado manejo financiero del Hospital General de Medellín que pese a la inyección de recursos acumula un hueco financiero cercano a los 270 mil millones de pesos.