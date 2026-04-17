Masacre en Casanare: cinco hombres fueron asesinados en zona rural de Villanueva

Una nueva masacre sacude al país en las últimas horas. Esta vez, el hecho violento se registró en el departamento de Casanare, donde cinco hombres fueron asesinados en medio de un ataque armado ocurrido en zona rural del municipio de Villanueva.

De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades, el crimen se presentó en la vereda El Fiscal, donde las víctimas se encontraban reunidas en un establecimiento comercial durante la noche. En ese momento, dos hombres armados llegaron al sitio a bordo de una motocicleta y, sin mediar palabra, abrieron fuego contra quienes se encontraban allí.

El ataque, que dejó cinco personas muertas en el lugar, generó pánico entre los habitantes del sector, quienes aseguran que la situación de orden público en esta zona del sur del departamento viene generando preocupación desde hace varios meses.

Imagen ilustrativa AFP

El comandante de la Policía de Casanare, el coronel Pablo Galindo, confirmó que una de las principales hipótesis apunta a un posible ajuste de cuentas. Según explicó, los agresores actuaron de manera directa y organizada, lo que refuerza la teoría de que se trataría de un hecho premeditado.



Tras lo ocurrido, la Gobernación de Casanare convocó de manera urgente un consejo extraordinario de seguridad con presencia de las Fuerzas Militares y la Policía, en el que se definieron acciones para reforzar el control en la zona rural y prevenir nuevos hechos violentos.

El gobernador César Ortiz rechazó contundentemente el ataque y anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien entregue información que permita dar con el paradero de los responsables de este múltiple homicidio.

Entre tanto, unidades de investigación criminal e inteligencia avanzan en la recolección de pruebas y testimonios que permitan esclarecer lo sucedido y judicializar a los autores del ataque.