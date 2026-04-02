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Blu Radio  / Judicial  / Condenados cabecillas de las Autodefensas Campesinas por crímenes en cuatro municipios de Casanare

Condenados cabecillas de las Autodefensas Campesinas por crímenes en cuatro municipios de Casanare

La Fiscalía General de la Nación señalaron que estos líderes ordenaron atacar a personas que se oponían a sus actividades, denunciaban sus delitos o presuntamente colaboraban con otros grupos armados.

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