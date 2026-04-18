Investigación de la Procuraduría por fiesta en cárcel de Itagüí fue celebrada en Medellín

La reactivación de la investigación disciplinaria al interior del Inpec por posibles omisiones a funciones que facilitaron la polémica fiesta en la cárcel de Itagüí el pasado 8 de abril, ya generó varias reacciones de respaldo en la capital antioqueña.

El concejal de Medellín, Andrés Tobón, celebró la decisión de la Procuraduría y destacó que la actuación no haya quedado en manos del Inpec, pues no brindaba las garantías para la transparencia en las investigaciones que requiere el caso.

"Le quita el poder de investigación disciplinaria al Inpec, que ha demostrado no tener la altura ni la dignidad. Lo que hicieron fue totalmente antijurídico. Respondieron rápidamente con la intención de apagar la opinión pública y luego de que el tema simplemente muriera", manifestó el exsecretario de Seguridad.

En su decisión la Procuraduría indicó que la actuación disciplinaria se retoma tras haberse subsanado los vicios del acto inicial, que según sus consideraciones, vulneraron el derecho de los implicados al debido proceso.



Al resultar procedente la investigación disciplinaria también lo es la suspensión temporal de todos implicados por tres meses sin remuneración, mientras se adelantan las respectivas pesquisas.

Claudia Carrasquilla, también concejal del Distrito, resaltó la importancia de estas investigaciones para esclarecer los sucedido en el patio 1 del penal y que habría contado con participación y auspicio de voceros de grupos delincuenciales que negocian la paz urbana con el Gobierno nacional en el establecimiento carcelario de máxima seguridad.

Días atrás, la exfiscal sugirió la entrega de dinero a funcionarios del Inpec por facilitar la entrada de vehículos, personas, comida y hasta licor para la fiesta que tuvo como artista principal al reconocido cantante de vallenato, Nelson Vélasquez.

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"No hay una cifra exacta, pero se dice que de esos 500 millones de pesos, si una parte fue para el licor, otra parte fue para la comida, otra para el pago de los artistas, quedaron aproximadamente 200 millones de pesos para repartir entre quienes, pues ahí tendrá que la Fiscalía lograr determinar quiénes fueron", indicó la exfiscal.

Es posible que mientras no haya una decisión en firme frente a responsables por parte del Inpec ni quiénes fueron los voceros de la mesa de paz urbana que estuvieron en la fiesta en el patio 1 del penal, no se produzcan traslados de internos a Bogotá como lo ordenó el presidente Gustavo Petro, pero tampoco se reanuden las labores del espacio sociojurídico que atraviesa la crisis más grave desde su instalación en 2023.