Traslados por fiesta en cárcel de Itagüí dependen de identificar quiénes participaron: MinJusticia

Desde Armenia, el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, dijo que los traslados de los internos que estuvieron en la escandalosa fiesta de la cárcel de Itagüí están a la espera de revisar quiénes participaron y quiénes no.

“El presidente dio una directriz en el Consejo de Ministros de trasladar a las personas que participaron en la fiesta y esa ya es otra complejidad: y es que no todos participaron de la fiesta. Eso fue en el patio 1 y en el patio 3, y la fiesta fue en el patio 1. Entonces, estamos tratando de identificar cuáles sí, cuáles no”, manifestó Cuervo en declaraciones desde Armenia.

“Pero ojo: el traslado es complejo porque, si los diálogos están suspendidos, la idea del Gobierno es continuar, retomar esos diálogos y que ellos estén reunidos en Itagüí porque ellos estaban asignados inicialmente en otras cárceles. Esas fueron medidas para facilitar la negociación”, agregó el ministro de Justicia.

“Entonces, cualquier medida de traslado que se adopte tiene que ser muy cuidadosa, por decirlo así, para proteger que ese proceso de negociación se recupere”, concluyó Cuervo en sus declaraciones.



Más seguridad en Itagüí

Además del aumento de seguridad en el centro penitenciario con la presencia del Ejército en la parte externa, el funcionario nacional también puntualizó que, por demoras en la contratación, hasta fin de este mes se instalarán las cámaras de seguridad que se necesitan allí.



“En el tema de cámaras: el 30 de abril se instalan las cámaras porque el proceso de contratación tuvo complicaciones en el camino: se suspendió; no llegaban las vigencias presupuestales, cosas que nada tienen que ver con eso”, manifestó Cuervo al referirse a las medidas para reforzar la vigilancia en el penal.

“Ya tengo la información del director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) de que el 30 de abril se instalan las cámaras en la cárcel de Itagüí”, agregó el ministro Jorge Iván Cuervo.



Reflexiones

Sobre este episodio de la cárcel de Itagüí, el funcionario concluyó que se abusó de los beneficios que se dieron para la negociación con las organizaciones delincuenciales del Valle de Aburrá.

“Al día de hoy, lo que yo puedo entender es que esos beneficios para facilitar la negociación fueron abusados; digamos, se abusó de ellos”, afirmó Cuervo en su balance sobre lo ocurrido en el centro penitenciario.

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“Por lo tanto, el regreso a la mesa de negociación tendría que estar condicionado a que estas cosas no vuelvan a pasar y, seguramente, eso va a implicar unos ajustes”, añadió el ministro.

“A medida que uno va teniendo información, va teniendo evidencia, va tomando decisiones y haciendo ajustes, y la idea es que esto no vuelva a pasar”, concluyó Jorge Iván Cuervo.

Para el Quindío, el ministro, oriundo de esta región, anunció como prioridad la construcción de una morgue para el departamento y el seguimiento a la construcción de un pabellón nuevo en la cárcel Peñas Blancas de Calarcá.