Hasta $200 millones de pesos se habrían repartido funcionarios del Inpec en la cárcel de Itagüí

Pasan los días y las horas y se siguen conociendo más detalles de la cárcel de Itagüí y la fiesta escandalosa en donde cantó Nelson Velásquez. Ahora denuncian que los propios cabecillas de bandas delincuenciales habrían pedido a la Uspec no arreglar cámaras de seguridad.

Como si se tratara de una película que va aumentando su drama, el escándalo en la cárcel de itaguí tras la fiesta vallenata sigue creciendo. Blu Radio conoció que las cámaras de seguridad estaban dañadas, pero que fueron los propios cabecillas de las bandas delincuenciales y quienes dialogaban la paz urbana con el Gobierno nacional quienes pidieron no arreglarlas.

“Aprovecharon que las cámaras estaban malas y le solicitaron a la USPEC que no las reparara porque esto le permitía a ellos perder de cierta manera esa opacidad que manejan al interior, porque se podía establecer quienes llegan a las reuniones y a ellos no les serviría. Los cabecillas es que acá hay que hablar de lo que pasa en la cárcel, pero quien tiene el control de la cárcel son los 23 bandidos que se encuentran sentados en las mesas de los diálogos socio jurídicos”, afirmó la concejala denunciante, Claudia Carrasquilla.

Las cámaras donde se observa la entrada de invitados y del propio Nelson Velásquez no hacen parte del penal sino de la Alcaldía de Itagüí. “Y de allí también pude obtener los registros de los ingresos de los vehículos y de las personas al concierto de Nelson Velásquez el 8 de abril”, agregó Carrasquilla.



En medio del escándalo también trascendió que el artista vallenato no sería el único que recibió altas sumas de dinero para la fiesta, también los guardianes del Inpec.

“Para los guardianes del Inpec que supuestamente también recibieron ese dinero por parte de estas estructuras criminales también deberían estar inmersos. No hay una cifra exacta, pero se dice que de esos 500 millones de pesos una fue para licor otra fue para la comida, el pago de los artistas, quedaron aproximadamente 200 millones de pesos para repartir entre quienes, tendrá la Fiscalía que determinar quiénes fueron”, insistió la concejal.

El presidente Gustavo Petro ordenó el traslado de los cabecillas de la cárcel de itagüí a Bogotá, por lo que la mesa de paz es un comunicado advirtió que un traslado de los cabecillas criminales hacia bogotá es lo más recomendable para el proceso de paz urbana y seguir con las conversaciones.