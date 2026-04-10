Ofrezco excusas al país: minjusticia por parranda de Nelson Velásquez con capos en cárcel de Itagüí

En diálogo con Mañanas Blu, el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, calificó de "penoso" el escándalo provocado por una fiesta privada en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, donde un grupo vallenato en el que cantó Nelson Velásquez ingresó para amenizar un festejo con licores y catering destinado a cabecillas de bandas criminales que participan en procesos de paz.

El alto funcionario fue enfático en desmarcar al Gobierno de cualquier autorización para este evento, señalando que se trató de un abuso de los beneficios carcelarios otorgados en el marco de las negociaciones sociojurídicas.



Excusas públicas y rechazo del Gobierno

El ministro Cuervo inició su intervención con una disculpa formal ante la opinión pública, reconociendo la gravedad de lo ocurrido dentro del penal. "Aprovecho la oportunidad para rechazar ese tipo de eventos. No tiene por qué pasar y no puede pasar, digamos, es penoso y ofrezco en nombre del gobierno y del ministerio, pues excusas al país", afirmó el funcionario.

Según el jefe de la cartera de Justicia, este hecho genera especulaciones negativas que afectan la credibilidad de la mesa de negociación con los grupos ilegales del Valle de Aburrá.



Fallas en los filtros y posible corrupción

La investigación preliminar indica que el ingreso del grupo musical y los suministros prohibidos se dio aprovechando el régimen especial de visitas que tienen los 23 negociadores los días miércoles.

"Ahí donde fallaron los filtros porque estas personas se hubieran podido entrar sin problema... pero hubo entrada de Licor, entrada de catering y eso fue pues problemático", explicó el ministro.



Cuervo no descartó que detrás de estas fallas operativas existan actos de corrupción dentro del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC). "Para que ingresaran licor, para que ingresaran otros elementos que están prohibidos por el régimen disciplinario del Inpec, tuvieron que haber pasado cosas... y una de las posibles causas, sin duda, claro, es corrupción de personal de la Guardia Penitenciaria".



Consecuencias inmediatas y diálogos suspendidos

Tras conocerse el video de la parranda, el Gobierno tomó decisiones radicales. El director de la cárcel de Itagüí y el comandante de guardia fueron removidos de sus cargos de forma inmediata, y se inició una investigación disciplinaria contra siete dragoneantes.

Además, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz decidió poner un "alto en el camino" a las conversaciones. "La oficina del Alto Comisionado decidió suspender estos diálogos hasta tanto se conozca más información", puntualizó Cuervo.

.