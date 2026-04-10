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Blu Radio  / Judicial  / Ofrezco excusas al país: minjusticia por parranda de Nelson Velásquez con capos en cárcel de Itagüí

Ofrezco excusas al país: minjusticia por parranda de Nelson Velásquez con capos en cárcel de Itagüí

El alto funcionario fue enfático en desmarcar al Gobierno de cualquier autorización para este evento, señalando que se trató de un abuso de los beneficios carcelarios otorgados en el marco de las negociaciones sociojurídicas.

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