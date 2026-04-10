“A la Oficina le pusieron oficina en cárcel de Itagüí”: concejal Andrés Tobón

Una fuerte controversia tras la divulgación de videos y fotografías que evidenciarían una parranda vallenata con el cantante Nelson Velásquez dentro de la cárcel de Itagüí, en Antioquia. El concejal de Medellín Andrés Tobón, uno de los denunciantes del hecho, aseguró que lo ocurrido refleja el nivel de privilegios que tendrían algunos criminales dentro del sistema penitenciario y cuestionó la responsabilidad de las autoridades.

En entrevista con el periodista Néstor Morales, en Mañanas Blu, el concejal calificó el episodio como una “vergüenza” y señaló que la fiesta, que habría incluido tarima, comida, licor y la presentación del cantante vallenato Nelson Velásquez, demuestra que algunos delincuentes mantienen poder incluso tras las rejas.

“Una vergüenza definitivamente. Y después de escuchar lo que tenía por decir el ministro de Justicia queda uno muchísimo más preocupado”, afirmó Tobón al referirse a las explicaciones iniciales del Gobierno sobre lo ocurrido.

Según las denuncias, el evento habría sido organizado dentro del penal con recursos que incluirían pagos millonarios y presuntos sobornos a funcionarios penitenciarios.



Presuntos pagos y complicidades dentro del penal

De acuerdo con la información que ha circulado públicamente y que también llegó al concejal, detrás de la organización de la fiesta habría una estructura que facilitó tanto la contratación del artista como las condiciones para el evento dentro del centro carcelario.



“La información que se ha conocido es que habría una persona encargada detrás no solamente del pago a Nelson Velásquez de los 100 millones de pesos de los cuales se ha hablado, sino también del supuesto soborno a dragoneantes, inspectores e incluso al subdirector”, aseguró Tobón durante la entrevista.

El concejal advirtió que reducir la responsabilidad a algunos guardias del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) sería insuficiente. A su juicio, el caso revela un problema estructural dentro del sistema.

“Imposible que esto se vaya a quedar simple y llanamente en que unos dragoneantes del INPEC sean los culpables y lavémonos las manos”, afirmó, insistiendo en que deben investigarse responsabilidades más amplias.

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“La parranda es la cereza del pastel”

Para Tobón, el episodio no es un hecho aislado sino la evidencia de condiciones privilegiadas que algunos líderes criminales tendrían en el penal de Itagüí. Durante la conversación, cuestionó lo que calificó como condiciones de lujo dentro de la cárcel y criticó que algunos detenidos vinculados a estructuras criminales tengan espacios y comodidades impropias de un centro penitenciario.

“Las condiciones de lujo que tienen allá adentro en sus habitaciones, no celdas, en sus oficinas… la parranda vallenata es la cereza del pastel que nos demuestra que en este país los criminales se pusieron la justicia de ruana”, expresó.

Sus declaraciones se dan en medio del debate sobre la política de “paz total” del Gobierno nacional, que ha impulsado procesos de diálogo con estructuras criminales en distintas regiones del país.

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¿Quién es alias “Douglas”?

Uno de los nombres que ha surgido en medio de la polémica es el de alias “Douglas”, señalado por Tobón como uno de los criminales más influyentes dentro del mundo del crimen organizado en Medellín.

Según el concejal, Douglas sería el máximo cabecilla de La Terraza, una histórica organización criminal vinculada con narcotráfico, homicidios y formación de redes de sicariato. “Douglas es el peor criminal del mundo del crimen organizado que existe hoy en Colombia, es el máximo representante de una estructura conocida como La Terraza”, afirmó Tobón.

El concejal también recordó que el líder criminal fue condenado en 2009 por diversos delitos y que actualmente enfrenta investigaciones relacionadas con desplazamiento forzado, homicidio y extorsión.

Según explicó, se trata de una estructura que durante décadas ha tenido incidencia en Medellín y otras regiones del país, con redes que incluso habrían operado en mercados internacionales del narcotráfico.

Debate político por la mesa de negociación

El caso también ha reavivado el debate político sobre la relación entre el Gobierno y las organizaciones criminales con las que se busca avanzar en procesos de negociación. Mientras algunos sectores del oficialismo han señalado que los detenidos no pueden ser catalogados como “capos”, Tobón considera que esa postura contradice la naturaleza de las conversaciones impulsadas por el propio Estado.

“Montan una mesa de negociación con estructuras de crimen organizado de alto impacto… y cuando se evidencia que no respetan la justicia, entonces dicen que no son capos sino unos simples angelitos”, criticó el concejal.

Para el dirigente político, el episodio de la parranda vallenata pone en duda la efectividad de los controles en las cárceles y la coherencia del discurso gubernamental frente al tratamiento de las organizaciones criminales.

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Tras la difusión de los videos y fotografías del evento, las autoridades anunciaron revisiones internas para esclarecer lo ocurrido dentro del penal de Itagüí. Sin embargo, el concejal insiste en que la investigación debe ir más allá de sanciones administrativas contra funcionarios del INPEC y analizar posibles responsabilidades institucionales y políticas.