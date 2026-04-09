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Blu Radio  / Judicial  / Paloma Valencia cuestiona cambio del Gobierno para reactivar órdenes de captura en paz total

Paloma Valencia cuestiona cambio del Gobierno para reactivar órdenes de captura en paz total

De acuerdo con la candidata, existe preocupación frente a lo que considera un cambio de por parte de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, en torno a las competencias que tendría la Fiscalía para reactivar órdenes de captura.

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