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Blu Radio  / Judicial  / Siguen suspendidas órdenes de captura de Calarcá tras no llegar a acuerdo entre Fiscalía y Gobierno

Siguen suspendidas órdenes de captura de Calarcá tras no llegar a acuerdo entre Fiscalía y Gobierno

Las autoridades señalaron que la mesa de trabajo se retomará en aproximadamente 15 días, con el objetivo de evaluar si, ante la presunta falta de voluntad de paz, se hace necesaria la reactivación de la orden de captura.

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