Siguen suspendidas órdenes de captura de Calarcá tras no llegar a acuerdo entre Fiscalía y Gobierno

La Fiscalía General de la Nación confirmó que, por ahora, continúan suspendidas las órdenes de captura contra Alexander Díaz, alias Calarcá, luego de que no se alcanzara una decisión o acuerdo definitivo durante la reunión sostenida con delegados de la Alta Consejería para la Paz y representantes del Gobierno nacional. Sin embargo, las autoridades señalaron que la mesa de trabajo se retomará en aproximadamente 15 días, con el objetivo de evaluar si, ante la presunta falta de voluntad de paz y la continuidad en la comisión de delitos graves, se hace necesaria la reactivación de la orden de captura contra el cabecilla.

Esta diligencia se desarrolla después de que la Fiscalía anunciara que se encontraba preparada para reactivar la orden de captura contra alias Calarcá, debido a lo que calificó como una posible continuidad en actividades delictivas, pese a su condición dentro de los procesos de diálogo con el Gobierno. El análisis actual busca establecer si se mantienen las condiciones necesarias para que continúe vigente la suspensión de las órdenes judiciales en su contra.

Disidencias de las Farc Foto: AFP

Además, tras un encuentro sostenido entre la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, y el consejero comisionado de Paz, Otty Patiño, se acordó implementar una nueva metodología destinada a verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos y mantener la suspensión de las órdenes de captura contra negociadores de grupos armados ilegales que participan en procesos de diálogo con el Gobierno nacional.

De manera específica, frente al caso de alias Calarcá, la Fiscalía sustenta sus advertencias en una investigación derivada del hallazgo de dispositivos electrónicos incautados durante un retén en el que se encontraba el cabecilla.



Según la entidad, tras el análisis técnico de estos elementos, se habrían encontrado evidencias que lo vincularían con hechos delictivos cometidos con posterioridad a su designación como vocero en la mesa de negociación.

La fiscal general ha indicado que, luego de un proceso de extracción y análisis de la información contenida en dichos dispositivos, se identificaron elementos que lo relacionarían con múltiples conductas delictivas que se habrían mantenido pese a su participación en los diálogos. Entre los hechos señalados por la investigación se encuentra la presunta vinculación con la muerte de un defensor de derechos humanos, así como con el reclutamiento de menores de edad, la continuidad de combates armados y la presión criminal contra comunidades.