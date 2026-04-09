Procuraduría abre indagación por fiesta en cárcel de Itagüí tras ingreso irregular de cantante

La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar para establecer posibles responsabilidades disciplinarias por la polémica fiesta realizada al interior de la Cárcel de Itagüí, un hecho que ha generado controversia política y jurídica en el país por las circunstancias en las que se permitió el ingreso de artistas a un establecimiento penitenciario.

El procurador general Gregorio Eljach confirmó la apertura de esta nueva actuación disciplinaria contra funcionarios que deberán ser determinados dentro de la investigación.

En medio de esta polémica, el director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), el coronel Daniel Gutiérrez, informó que se adoptaron varias medidas administrativas luego del ingreso del cantante vallenato Nelson Velásquez a la cárcel.

Entre las decisiones adoptadas por el Inpec se encuentra el cambio inmediato del director encargado del establecimiento penitenciario, el traslado del comandante de vigilancia y la apertura de investigaciones contra siete funcionarios presuntamente vinculados con los hechos. Asimismo, se dispuso el envío de una comisión desde Bogotá con el propósito de recolectar información que permita establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que facilitaron el ingreso irregular del artista y la realización de la celebración.



El director del Inpec también indicó que la institución se encuentra a disposición de la Procuraduría para facilitar el desarrollo de las indagaciones preliminares y avanzar en eventuales investigaciones disciplinarias. En ese contexto, manifestó su inconformidad frente a lo ocurrido y reiteró la necesidad de fortalecer los controles en los centros penitenciarios del país.

“Estamos muy indignados, porque hace más de 3 años no se presentaba un escándalo como este en las cárceles del país. Por eso, aquí también el mensaje es a todos los directores de cárceles, de establecimientos de orden nacional, que esto no se puede volver a presentar, director que permita, fugas, escándalos, se tiene que ir”, aseguró.

Por su parte, la concejal Claudia Carrasquilla, quien dio a conocer públicamente la denuncia, señaló en declaraciones entregadas en el programa Mañanas Blu que la celebración estaría relacionada con la eventual salida en libertad condicional de Sebastián Murillo Echeverri, conocido con el alias ‘Lindolfo’, señalado como excabecilla de la estructura criminal conocida como 'La Oficina'.