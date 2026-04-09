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Blu Radio  / Nación  / Procuraduría abre indagación por fiesta en cárcel de Itagüí tras ingreso irregular de cantante

Procuraduría abre indagación por fiesta en cárcel de Itagüí tras ingreso irregular de cantante

El procurador general Gregorio Eljach confirmó la apertura de esta nueva actuación disciplinaria contra funcionarios que deberán ser determinados dentro de la investigación.

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