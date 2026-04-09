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Polémica por fiesta en cárcel de Itagüí: la comparan con La Catedral y un "resort criminal"

Para el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, no es nuevo lo que ocurre en este centro carcelario y pidió que por transparencia "muestren las celdas y digan si tienen celulares y licor".

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