Concejales en Medellín celebran que Fiscalía pusiera la lupa a fiesta en cárcel de Itagüí

Las reacciones desde que se conoció que un fiscal delegado de la seccional de Medellín abrió una indagación por el delito de prevaricato por omisión y ordenó el desarrollo de actividades de Policía Judicial para determinar posibles responsabilidades de funcionarios en la cárcel de Itagüí no se hicieron esperar por parte de varios políticos paisas.

El concejal de Medellín y exsecretario de Seguridad y Convivencia, Andrés Tobón, celebró la decisión de la Fiscalía General de la Nación e indicó que las investigaciones deben ir hasta las últimas instancias para que los responsables paguen por las irregularidades en la polémica parranda vallenata.

"Bien hace no solamente en abrir investigación por prevaricato por acción, porque no fue por omisión sino por acción, actuaron efectivamente en función de permitir que esto ocurriera, pero también para revisar qué es lo que efectivamente sucedió con el recurso, de dónde salió, cómo fue pagado", mencionó Tobón.

Hay que mencionar que también se tomó la decisión de compulsar copias para que se investigue al cantante Nelson Velásquez por el delito de enriquecimiento ilícito.



Esta determinación fue adoptada con el propósito de que se haga las verificaciones para establecer si el artista tendría algún nexo irregular relacionado con la adquisición de dinero o bienes.

El presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout, destacó que las autoridades competentes tengan pongan la lupa en el cantante que habría recibido hasta 100 millones de pesos por su show en la fiesta realizada en la cárcel de Itagüí.

"El tema de Nelson Velázquez es muy importante, porque él se benefició de recursos que vienen producto de la criminalidad, cien millones de pesos, pues, que uno sabe de dónde vienen, de la extorsión, del microtráfico, el reclutamiento y de, obviamente, todo lo que pasa en torno al crimen organizado en nuestra ciudad. Él debe de responder ante la justicia", aseguró de Bedout.

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Por ahora desde el Concejo de Medellín, en donde han nacido varias de las denuncias de irregularidades en la cárcel de Itagüí, esperan que autoridades como la Fiscalía General de la Nación o la Procuraduría General de la Nación avancen con las pesquisas correspondientes para hallar responsabilidades sobre la bochornosa parranda vallenata.