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Alerta en Bahía Solano por incendio en basurero que afecta 13.000 personas: ya hay enfermos por humo

La situación y la columna de humo también han afectado al aeropuerto José Celestino Mutis. La Personería pide apoyo para esta localidad.

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