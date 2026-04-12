Alerta en Bahía Solano por incendio en basurero que afecta 13.000 personas: ya hay enfermos por humo

Una verdadera crisis ambiental se está viviendo en el Pacífico colombiano tras varios días de un incendio que los bomberos no han logrado controlar. La Personería de Bahía Solano emitió una alerta preocupante luego de que un incendio en el botadero de basura a cielo abierto generara graves afectaciones por el humo tóxico que se extiende a cerca de 20 kilómetros a la redonda, llegando al corregimiento El Valle.

Lo que han asegurado desde este municipio del departamento de Chocó es que una de las afectaciones más grandes fue en el aeropuerto José Celestino Mutis que tuvo que restringir sus operaciones aéreas en la terminal que está a escasos kilómetros del casco urbano.

Al parecer, el voraz incendio se produjo por las fuertes temperaturas que habrían alcanzado los 40 grados, por lo que menores de edad y adultos mayores se están viendo afectados por el humo que ha ocasionado la conflagración que, hasta ahora, afecta a unas 13.000 personas en Bahía Solano.

Ahora el llamado que hacen desde la zona afectada es para que la Gobernación de Antioquia y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres lleguen hasta el sitio y puedan ayudar rápidamente a encontrar una solución pronto al humo tóxico que se ha extendido por la mayoría del municipio.



Por ahora desde la Personería de Bahía Solano han pedido que se hagan las respectivas gestiones para que se construya un relleno sanitario con todas las medidas necesarias y así evitar dificultades como la que hoy agobian a cientos de personas en el departamento de Chocó.