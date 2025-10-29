La Armada rescató a tres personas que quedaron a la deriva en la bahía interna de Bahía Solano, luego de que su embarcación se quedara sin combustible al finalizar una faena de pesca.

El rescate fue posible gracias a la oportuna acción de los tripulantes de la Estación de Guardacostas de Bahía Solano, bajo el mando del teniente de navío Emmanuel Gonzáles Zapata. Durante un patrullaje rutinario, los marinos localizaron una lancha inmovilizada con tres ocupantes que pedían ayuda tras haber permanecido a la deriva por varias horas.

Rescatan tres personas que quedaron a la deriva en Bahía Solano: estaban pescando Foto: suministrada

Los miembros de la Armada procedieron a remolcar la embarcación hasta el muelle de Bahía Solano, donde los tripulantes recibieron primeros auxilios y pudieron regresar a salvo con sus familias.

La Armada de Colombia reiteró su compromiso con la seguridad y protección de la vida humana en el mar, e hizo un llamado a los navegantes para revisar el estado de sus embarcaciones antes de zarpar y reportar cualquier emergencia a través de las líneas 146 y 147, disponibles las 24 horas del día.