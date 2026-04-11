Fuerte incendio frente a Unicentro, en la calle 127, afecta la movilidad en el norte de Bogotá

Un incendio se registró en la noche de este sábado 11 de abril de 2026 en el norte de Bogotá, específicamente en el sector de La Carolina, en la localidad de Usaquén, a la altura de la calle 127 con carrera 15. La emergencia afectó una cerca de pinos en el separador vial de la zona.

De acuerdo con la información preliminar, unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá hicieron presencia en el lugar para atender la situación y lograr la extinción de las llamas. Habitantes del sector también apoyaron inicialmente con extintores para intentar controlar el fuego antes de la llegada de los organismos de emergencia.

En videos difundidos en redes sociales se puede ver la magnitud del incendio, la afectación en la movilidad y los ciudadanos intentando detener las llamas. Estos son algunos de los videos

Publicidad

Las autoridades confirmaron que no se reportan personas lesionadas. Sin embargo, la movilidad en el sector se vio afectada debido a la presencia de los equipos de atención y a la reducción del flujo vehicular mientras se controla completamente la emergencia.

"Controlamos un incendio en una cerca de pino en la Calle 127 con Carrera 15. No se reportan personas lesionadas. El paso vehicular se encuentra lento", dijo el Cuerpo de Bomberos de Bogotá.