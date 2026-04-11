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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Fuerte incendio frente a Unicentro, en la calle 127, afecta la movilidad en el norte de Bogotá

Fuerte incendio frente a Unicentro, en la calle 127, afecta la movilidad en el norte de Bogotá

En videos difundidos en redes sociales se puede ver la magnitud del incendio, la afectación en la movilidad y los ciudadanos intentando detener las llamas en el norte de Bogotá.

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