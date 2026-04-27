Gigantesco incendio en bodega de bicicletas en Itagüí: atienden bomberos de 7 municipios

Un gigantesco incendio que se registra a esta hora en Itagüí, sur del Valle de Aburrá, es atendido por más de 40 bomberos de 7 municipios, que llegaron hasta ese punto para trabajar en sofocar las llamas generadas en una bodega de bicicletas, desde donde se desprende una gigantesca columna de humo desde las antiguas bodegas de Coltejer.



Esto se sabe del incendio en Itagüí

"Un incendio estructural de gran proporción. Contamos con el apoyo de Bomberos de Envigado, Sabaneta, Bello, Medellín, Estrella y Caldas, además de los de nuestra ciudad", señaló Sebastián Moreno, técnico de la dirección de Gestión del Riesgo y desastres sobre la conflagración por la cual, preliminarmente, no se registran personas afectadas.

#Video A esta hora los organismos de socorro atienden un gigantesco incendio en @AlcaldiaItagui, en las antiguas bodegas de Coltejer. Al momento se desconoce si hay heridos y las causas de la conflagración. #NoticiaenDesarrollo @VocesySonidos pic.twitter.com/2rtcIAvkWC — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) April 27, 2026

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