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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Casi 170 personas fueron capturadas durante Semana Santa en el Valle de Aburrá

Casi 170 personas fueron capturadas durante Semana Santa en el Valle de Aburrá

Las autoridades resaltaron que, durante la Semana Santa, además, se incautaran más de 27.958 gramos de sustancias psicoactivas.

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