Casi 170 personas fueron capturadas durante Semana Santa en el Valle de Aburrá

Cerca de 170 capturas dejaron operativos de las autoridades durante Semana Santa en el Valle de Aburrá. En este despliegue de la Policía también incautaron más de 27.000 gramos de sustancias psicoactivas y 14 armas de fuego

Los delitos no pararon en los 10 municipios que conforman el Valle de Aburrá durante la recién terminada Semana Santa y el balance que hacen las autoridades es de 169 capturados, especialmente por los delitos de tráfico de estupefacientes y hurto, en medio del despliegue que adelantó la Policía por estas fechas.

En este despliegue las autoridades también lograron que en la Semana Santa se incautaran más de 27.958 gramos de sustancias psicoactivas.

Según indicó el general Henry Yesid Bello Cubides, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, en “el top” de los capturados le siguen las lesiones personales y le sigue la violencia intrafamiliar: "", indicó el oficial.



Finalmente, aseguró que son cifras normales de acuerdo a los planes que adelantan, intervenciones focalizadas, puestos de control itinerantes en los diferentes corredores de movilidad, las requisas y los allanamientos que hacemos de manera conjunta con nuestra Fiscalía General de la Nación.

En otras zonas del departamento también hubo balance de las autoridades, por ejemplo en el Urabá la Policía informó que se logró la captura de 29 personas y la aprehensión de un menor de edad. Asimismo, se incautaron 23 bovinos y 6 metros cúbicos de madera. En materia ambiental, recuperaron una serpiente y 14 especies de fauna silvestre.

Destacan que este dispositivo permitió una reducción significativa de los delitos en comparación con la Semana Santa del año 2025, registrándose la disminución del hurto a personas, residencias, comercio y motocicletas, así como la reducción de delitos como la extorsión, los delitos sexuales y la violencia intrafamiliar.