Tras Semana Santa retorna la medida de pico y placa a Medellín y el Valle de Aburrá

Se le acabó la dicha a los conductores de Medellín y los otros nueve municipios de la subregión metropolitana, pues tras la suspensión del pico y placa por la Semana Mayor, este lunes 6 de abril retorna la medida con normalidad, pues la decisión la habían tomado las autoridades para facilitar la movilidad de personas que salen del Valle de Aburrá por estas fechas.

Y es que durante este periodo, la capital antioqueña proyectaba la llegada de entre 45.000 y 55.000 turistas, con un promedio diario de entre 6.000 y 8.000 visitantes, mientras que la movilidad total por las terminales terrestres del Norte y el Sur pudo superar los 900.000 viajeros.

Pico y placa en Bogotá // Foto: AFP

Así las cosas, en Medellín, Envigado, Sabaneta, Itagüí, La Estrella, Caldas, Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa, la medida volverá a regir de la misma manera, con la prohibición de circulación para vehículos entre las 5:00 de la mañana y las 8:00 de la noche, los días y con placas terminadas así: lunes (1 y 7), martes (0 y 3), miércoles (4 y 6), jueves (5 y 9) y viernes (2 y 8).

El secretario de Movilidad de la ciudad, Pablo Ruiz, recordó que la restricción vuelve sin periodo pedagógico, como sí se presenta cuando cambian los dígitos o hay variaciones significativas en la medida.



Pico y placa solidario. Foto: Secretaría de Movilidad

"Tendremos operativos de control de embriaguez y acciones contra los piques ilegales y o carreras clandestinas, especialmente en la avenida Las Palmas. Les recordamos que se reanuda el pico y placa en su horario habitual de 5 de la mañana a 8 de la noche, sin periodo pedagógico y con la misma y con la misma rotación del primer semestre de este 2026", afirmó el funcionario.

En el marco del plan retorno tras el final de la Semana Santa, más de un centenar de agentes de movilidad acompañaron la operación en la ciudad de Medellín. En todo el departamento, durante esta temporada, solo se registraron tres personas fallecidas.