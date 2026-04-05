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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Tras Semana Santa retorna la medida de pico y placa a Medellín y el Valle de Aburrá

Tras Semana Santa retorna la medida de pico y placa a Medellín y el Valle de Aburrá

La disposición continuará con la rotación definida por las autoridades para el primer semestre de 2026. No tendrá fase pedagógica.

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