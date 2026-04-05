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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / En clínica de Medellín monitorean a distancia 300 pacientes con enfermedades cardiacas

En clínica de Medellín monitorean a distancia 300 pacientes con enfermedades cardiacas

Expertos aseguran que los marcapasos conectados a una red de información permiten anticiparse hasta tres semanas en complicaciones que podrían tener los usuarios.

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