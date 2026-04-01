Desmantelan banda dedicada a hurtar elementos de antenas de comunicaciones en el Valle de Aburrá

La Fiscalía General de la Nación informó que seis integrantes de un grupo delincuencial que se dedicaban a robar diversos elementos de antenas de comunicaciones en varios municipios del Valle de Aburrá fueron enviados a la cárcel, mientras que cuatro personas más estarán en prisión domiciliaria.

Se tratan de Duban Saldarriaga, Medardo Jaramillo, Juan David Echeverri, Luis David, Sebastián Giraldo, Guillermo García, Hernán Zapata, Yeferson Hincapié, Juan Londoño, Adrián Guisao y Juan Uribe.

La investigación de los hechos arrojó que estas personas usaban herramientas como pulidoras, cizallas, mazos y otros elementos para ingresar de manera irregular a las bases de las antenas y así poder hurtar elementos fundamentales para el funcionamiento de estos lugares.

Una vez los delincuentes tenía acceso a las antenas de comunicaciones, estos hurtaban baterías de litio y plomo, cables de cobre y plantas eléctricas, elementos que presuntamente eran movilizados en vehículos y posteriormente eran vendidos a bajos costos en Medellín y municipios aledaños.



La Fiscalía General de la Nación indicó que los 10 procesados cumplía diferentes roles dentro de la actividad delincuencial como coordinadores, forzadores y conductores, y que, además, estarían involucrados en al menos 22 hurtos por lo que se les imputó los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado.