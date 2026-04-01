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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Desmantelan banda dedicada a hurtar elementos de antenas de comunicaciones en el Valle de Aburrá

Desmantelan banda dedicada a hurtar elementos de antenas de comunicaciones en el Valle de Aburrá

Los implicados estarían involucrados en al menos 22 robos de baterías, cables de cobre y plantas eléctricas.

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