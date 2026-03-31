Intensifican operativos contra tráfico de fauna en vías y terminales del Valle de Aburrá

Autoridades en Antioquia están en alerta por el tráfico de fauna silvestre y palma de cera durante la Semana Santa. Solamente en 2025 fueron incautados por la Policía de Carabineros 500 animales silvestres en vías y terminales de transporte del Valle de Aburrá.

Desde un mes antes de que se dé la denominada Semana Mayor, las autoridades ambientales, la academia y la Policía de Carabineros y Dirección Ambiental establecen medidas para frenar la problemática que año a año afecta al medioambiente y es el tráfico de fauna silvestre, así como también de flora, en este caso la palma de cera.

Con el despliegue en ingresos y salidas de la ciudad, en vías como la que conduce a la Costa Atlántica, terminales de transporte y aeropuertos, las autoridades indicaron que reforzarán operativos para frenar estas conductas, que solo en 2025 dejaron 500 animales incautados en los municipios que conforman el valle de Aburrá y localidades cercanas.

El mayor Andrey Pinzón, de la seccional de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Metropolitana, explicó que usan personal especializado ante el tráfico de tortugas, especies menores, de aves menores, las cuales vienen muy camufladas o guardadas, que a simple vista mediante la inspección el policial no lo va a poder ver de primera mano.



Las autoridades reiteraron a la comunidad que transportar estos animales o comercializarlos, muchas veces para comerlos, genera multas económicas y hasta prisión.

“Recordar a la comunidad que pues en el Código Penal en el artículo 328 nos estipula y nos menciona las sanciones respectivas, se puede ver inmerso ser capturado por el tráfico de fauna flora por aprovechamiento, por distribución, comercialización de especies de fauna y flora. Puede verse inmerso en prisión, ser capturado de 5 a 11 años de prisión y que obviamente también representa una multa”, dijo.

Por lo pronto, las autoridades ambientales de Antioquia reiteraron que continuarán con las campañas por ejemplo en las iglesias para frenar la problemática del uso de palma, por ejemplo, el domingo de ramos.