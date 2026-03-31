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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Intensifican operativos contra tráfico de fauna en vías y terminales del Valle de Aburrá

Intensifican operativos contra tráfico de fauna en vías y terminales del Valle de Aburrá

Solamente en 2025 fueron incautados por la Policía de Carabineros 500 animales silvestres.

La felina estaba siendo atendida en Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre del Área Metropolitana
La felina estaba siendo atendida en Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre del Área Metropolitana
Foto: AMVA.
Por: Melissa Álvarez Correa
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Actualizado: 31 de mar, 2026

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