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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Medellín y 7 municipios más levantan el pico y placa por Semana Santa: en Bello e Itagüí sí operará

Medellín y 7 municipios más levantan el pico y placa por Semana Santa: en Bello e Itagüí sí operará

Para la Semana Mayor de 2026, Medellín proyecta la llegada de entre 45.000 y 55.000 turistas.

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