Medellín y 7 municipios más levantan el pico y placa por Semana Santa: en Bello e Itagüí sí operará

A diferencia de Bogotá, durante Semana Santa no habrá medida de pico y placa en Medellín. La medida retornará con su rotación habitual y sanciones por incumplimiento el próximo lunes 6 de abril.

Para facilitar la movilidad de personas que salen del Valle de Aburrá, pero también de aquellas que llegan para pasar la Semana Santa, las autoridades en Medellín y sietes municipios más de la subregión metropolitana decidieron suspender el pico y placa para estas fechas. Sin embargo, los municipios de Bello e Itagüí, señalaron que no levantan la medida y se mantiene la restricción en los mismos horarios.

En Medellín, Envigado, Sabaneta, La Estrella, Caldas, Copacabana, Girardota y Barbosa, la medida no operará entre el próximo lunes 30 de marzo y el miércoles 1 de abril, así como tampoco el jueves 2 y el viernes 3 del mismo mes al ser días festivos.

“La medida retomará su vigencia habitual el próximo lunes 6 de abril con la misma secuencia numérica del primer semestre del año y sin periodo pedagógico”, afirmó el secretario de Movilidad del Distrito, Pablo Ruiz.



Al retomarse el pico y placa desde el lunes 6 de abril continuará la prohibición de circulación para vehículos entre las 5:00 de la mañana y 8:00 de la noche los días y con placas terminadas así: lunes (1 y 7), martes (0 y 3), miércoles (4 y 6), jueves (5 y 9) y viernes (2 y 8).

Para la Semana Mayor de 2026, Medellín proyecta la llegada de entre 45.000 y 55.000 turistas, con un promedio diario de entre 6.000 y 8.000 visitantes, mientras que la movilidad total por las terminales terrestres del Norte y el Sur podría superar los 900.000 viajeros.