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En Briceño, Antioquia, fue abatido alias ‘Turco’, experimentado explosivista y cercano a ‘Primo Gay’

El delincuente perteneció en sus inicios delictivos al ELN en el Bajo Cauca.

Alias 'Turco'.jpg
Suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 5 de may, 2026

Con el paso de las horas se siguen conociendo detalles y resultados por parte de la Fuerza Pública tras combates sostenidos con miembros del frente 36 de las disidencias de las Farc en zona rural del municipio de Briceño.

Las confrontaciones en inmediaciones de la vereda Palmichal dejaron un importante explosivista del grupo criminal al mando de alias ‘Calarcá’ abatido. Además, sería uno de los hombres del círculo de confianza de alias ‘Primo Gay’, uno de los objetivos de alto valor de este grupo armado para autoridades nacionales e internacionales.

Se trata de alias ‘Turco’, un individuo de 32 años de edad con más de siete años de experiencia criminal que, según información de la Fuerza Pública, tuvo sus inicios en la compañía Héroes de Tarazá del ELN que delinque en el Bajo Cauca.

En las últimas horas, el cuerpo de ‘Turco’ fue trasladado desde las montañas del Norte de Antioquia vía aérea hasta las instalaciones del batallón Pedro Justo Berrío, donde además se conoció que en su poder fueron hallados un fusil calibre 7.62, cinco proveedores, cartuchos y equipos de comunicaciones.

Pese al valor del resultado operacional para la fuerza pública, persiste el temor en varias veredas de Briceño donde si bien retornaron la mayor parte de campesinos que se habían desplazado hace varios días a zona urbana huyendo de las confrontaciones, los menores de edad siguen padeciendo las consecuencias del conflicto.

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Unos 250 estudiantes de los centros educativos rurales Pescado Capitán, Las Cruces, El Truco, Santa Marta, El Roblal, El Hoyo, La Aguada y Guriman están sin clases presenciales optando por preservar su seguridad.

Para garantizar la continuidad de la formación académica la Gobernación de Antioquia, a través de la Secretaría de Educación, autorizó la implementación de la modalidad semiescolarizada, donde los menores de edad pueden avanzar a distancia con sus procesos de aprendizaje a través de algunos talleres y tareas.

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