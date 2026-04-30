Un abatido y material incautado dejan combates entre el Ejército y el Clan del Golfo en Briceño

La Fuerza Pública sigue adelantando acciones contra grupos armados en el Norte de Antioquia y particularmente en el municipio de Briceño para lograr el retorno de decenas de desplazados que se han registrado en los últimos días por cuenta de confrontaciones entre el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc.

En las últimas horas el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó afectaciones al Clan del Golfo en medio de combates sostenidos contra tropas del Ejército nacional en la vereda Las Auras, zona recientemente afectada también por ataques con explosivos desde drones.

El mandatario afirmó que mientras las intervenciones de la fuerza pública sean constantes en los territorios impactados por la situación, más temprano que tarde iniciará el retorno de desplazados, que aunque algunos de ellos han ido regresando a sus hogares de manera voluntaria, según el reporte más reciente de organismos de seguridad, alcanzaban los 229.

"En el corregimiento de Las Auras hubo un enfrentamiento del Ejército y el Clan del Golfo, se neutralizó un bandido, se recuperó un armamento, y esa ocupación sostenible que pueda mantener el Ejército allí en operaciones de fondo es lo que permitirá eventualmente que más temprano que tarde que la gente pueda retornar", reportó.



Hasta el momento no se conoce respuesta por parte del Ministerio de Defensa frente a la solicitud planteada hace varios días por parte del gobierno de Antioquia sobre adelantar una ofensiva militar en Briceño similar a la de El Plateado en el departamento del Cauca contra las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’.

Nuevamente el gobernador Rendón cuestionó al Gobierno nacional por la falta de acciones ofensivas contra el frente 36 de alias ‘Calarcá’ y comandado en el territorios por alias como ‘Chejo’ y ‘Primo Gay’.