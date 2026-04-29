Preocupación por nuevos combates entre Ejército y Clan del Golfo en Briceño

Nuevos combates entre el Ejército y el Clan del Golfo en Briceño, Antioquia, generan zozobra en la zona rural en donde hace menos de 15 días salieron desplazadas más de 150 personas. Andrés Julián Rendón volvió a criticar al Gobierno nacional por los problemas de orden público

La situación de seguridad en el municipio de Briceño no mejora y, por el contrario, ha empeorado luego de que la Séptima División del Ejército Nacional confirmara que sostuvo fuertes combates contra el Clan del Golfo en el corregimiento Las Auras.

El enfrentamiento armado que duró varios minutos no solo reactivó los problemas de orden público en esta zona del Norte antioqueño, sino que volvió a sembrar temor y zozobra entre los habitantes del municipio que hace menos de 15 días vivieron una arremetida de disidentes, ELN y Clan del Golfo.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, volvió a criticar con vehemencia los manejos que le ha dado el Gobierno nacional a temas de seguridad como los ocurridos en el Cauca y Valle del Cauca, o lo que pasa en Briceño.



“En el norte de Antioquia, en Briceño, por ejemplo, es el resultado de la paz total, de negociar con bandidos, de contemporizar con ellos. Esa es la más fracasada de las políticas, donde lo único que hacen es envalentonarse a ellos”, aseguró.

Hay que recordar que hace menos de dos semanas el municipio de Briceño había atravesado por una difícil situación que dejó a más de 160 personas desplazadas por los fuertes enfrentamientos entre grupos ilegales que se disputan el control territorial en el Norte y Nordeste del departamento.

De momento, la Séptima División del Ejército Nacional confirmó que seguirán desplegando la ofensiva militar en la zona de los recientes combates para proteger a la población civil y tratar de neutralizar los grupos armados que hacen presencia en la subregión.