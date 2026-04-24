Tres hombres del Clan del Golfo capturados por extorsión por falso servicio en Antioquia

En Rionegro y Bello capturaron a tres hombres del Clan del Golfo señalados de extorsión bajo la modalidad de falso servicio. Por las conductas que ejecutaban, principalmente en el Oriente de Antioquia, llegaban a percibir rentas de hasta 300 millones de pesos mensuales

En el marco de una operación en varias zonas de Antioquia y Santander, la Policía Nacional capturó a tres presuntos integrantes del Clan del Golfo, señalados de participar en secuestros extorsivos y otras actividades delictivas en el oriente y el área metropolitana de Antioquia.

Los procedimientos se llevaron a cabo mediante diligencias de registro y allanamiento en los municipios de Rionegro y Bello, así como en Floridablanca, Santander.

Según las autoridades, los capturados conocidos con los alias de ‘Marranero’ y ‘Malaver’ tendrían un rol clave en la ejecución de secuestros bajo la modalidad de falsos servicios.



De acuerdo con la investigación, contactaban a las víctimas con supuestas ofertas laborales o requerimientos, para luego citarlas en zonas rurales de municipios como Marinilla, Rionegro y La Ceja, donde eran interceptadas por hombres armados, privadas de la libertad y sometidas a exigencias económicas a cambio de su liberación.

Según el coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía en Antioquia, la estructura criminal obtenía ingresos mensuales ilegales que oscilarían entre los 150 y 300 millones de pesos producto de estas actividades.

“Uno de los capturados, conocido con el alias de Marraneo, registra anotaciones por los delitos de receptación, violencia intrafamiliar, lesiones personales, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, hurto y fabricación y porte de armas de fuego o municiones. Durante el procedimiento se incautó un teléfono celular el cual será objeto de análisis para fortalecer el proceso investigativo”, agregó el coronel Muñoz.

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Por su parte, ‘Malaver’ es señalado de dinamizar secuestros y extorsiones en la región, y quien registra anotaciones judiciales por hurto calificado, fuga de presos y lesiones culposas.

