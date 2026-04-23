Autoridades refuerzan estrategias para frenar muertes en vías de Santanderes

Con el objetivo de reducir la siniestralidad vial en la región, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) lideró un encuentro estratégico en los Santanderes que reunió a autoridades de tránsito, Policía, organismos de socorro, sector transporte, academia y ciudadanía para definir acciones concretas orientadas a salvar vidas en las carreteras.

Durante la jornada, la entidad reiteró que la seguridad vial debe construirse desde los territorios y en articulación interinstitucional, bajo los lineamientos del Plan Nacional de Seguridad Vial, que promueve un enfoque de “Sistema Seguro” basado en la premisa de que las muertes y lesiones graves en las vías son prevenibles.

Entre las principales estrategias planteadas se encuentra el fortalecimiento de los controles operativos en las vías, el aumento de la vigilancia al cumplimiento de las normas de tránsito y la implementación de campañas pedagógicas dirigidas a los actores viales, especialmente a motociclistas, quienes representan el grupo más vulnerable.

Asimismo, se destacó la importancia de diseñar planes, programas y actividades ajustadas a las realidades locales, con énfasis en los municipios que registran mayores índices de siniestralidad, así como el uso de datos para la toma de decisiones y la focalización de intervenciones.



La ANSV también subrayó la necesidad de consolidar alianzas entre entidades territoriales, empresas de transporte y organizaciones sociales, con el fin de fortalecer la cultura de la prevención y generar cambios de comportamiento en los usuarios de las vías.

Este encuentro, que hace parte de una serie de espacios desarrollados en distintas regiones del país, ha permitido articular a más de 900 actores de la seguridad vial, consolidando una estrategia nacional que busca reducir de manera sostenida las muertes por accidentes de tránsito.

Las autoridades hicieron un llamado a no bajar la guardia y a redoblar esfuerzos conjuntos para enfrentar el aumento reciente en la accidentalidad, insistiendo en que la corresponsabilidad entre instituciones y ciudadanía es clave para proteger la vida en las vías.

