En 2026 han muerto 123 personas por accidentes de tránsito en los santanderes: ANSV

En medio de un llamado urgente a reforzar las acciones de prevención, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) reveló un preocupante incremento en la siniestralidad vial en la región de los Santanderes durante el inicio de 2026.

De acuerdo con cifras del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, entre enero y febrero de este año se registraron 123 personas fallecidas en accidentes de tránsito en Santander y Norte de Santander, lo que representa un aumento del 33,7 % frente al mismo periodo de 2025, cuando se reportaron 92 víctimas fatales.

El informe advierte que los motociclistas continúan siendo los actores más vulnerables en las vías, concentrando el 73 % de las muertes en lo corrido de 2026, con un total de 90 fallecidos.

En el desglose por departamentos, Santander registra 80 víctimas fatales en los dos primeros meses del año, mientras que Norte de Santander reporta 43 casos.



Las autoridades también recordaron que durante todo 2025 fallecieron 691 personas por siniestros viales en la región, de las cuales 416 correspondieron a Santander y 275 a Norte de Santander. Municipios del área metropolitana de Bucaramanga, como Bucaramanga, Barrancabermeja, Girón, Floridablanca y Piedecuesta, concentran buena parte de los casos.

Ante este panorama, la ANSV lideró el Encuentro de Gestión Estratégica para el Control del Tránsito y Transporte en la región, un espacio que reunió a autoridades, Policía, organismos de socorro y actores del sector transporte para articular estrategias que permitan reducir la accidentalidad.

La entidad insistió en que las muertes y lesiones graves en las vías son prevenibles y reiteró el llamado a no bajar la guardia, fortaleciendo el control, la pedagogía y el trabajo conjunto entre instituciones y ciudadanía para salvar vidas en las carreteras del país.