Sigue la zozobra en Briceño: otro artefacto explosivo afectó un coliseo en vereda Las Auras

En menos de 24 horas, se registró un nuevo ataque con explosivos en zona rural del municipio de Briceño, donde, según confirmó la Cuarta Brigada del Ejército, dejó como consecuencia la afectación al coliseo de la vereda Las Auras, al parecer, por cuenta del accionar del frente 36 de las disidencias al mando de alias 'Chejo', con direccionamiento de alias ‘Primo Gay’ y alias ‘Chalá’, quienes vienen afectando a la población civil mediante amenazas, audios intimidatorios y en las últimas horas con artefactos que detonaron cerca a una iglesia y un parque infantil.

A la par, también como quedó en un video que circula en las redes sociales, una vivienda de la vereda Guriman quedó afectada, con los vidrios rotos, al parecer por la detonación de un explosivo.

"Estas acciones terroristas mantienen en zozobra a las comunidades y vulneran su tranquilidad y seguridad. Por ello, se mantiene y se reforzará la presencia institucional en el área", indicó el Ejército en un comunicado.

Por lo pronto, tropas de la Cuarta Brigada avanzan para llegar hasta la vereda Las Auras y ya hacen presencia en Travesías y el casco urbano de Briceño.



Otro artefacto explosivo fue detonado en Briceño, Antioquia, dejando una cancha afectada en vereda Las Auras, donde tropas de la Cuarta Brigada avanzan para llegar. Videos que circulan en redes muestran daños por esquirlas en una vivienda en la vereda Gurimán. No hay heridos pic.twitter.com/eLpVzQSGTF — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) April 21, 2026

Toman medidas

Mientras tanto, en esa localidad del Norte de Antioquia se siguen tomando medidas mientras las autoridades logran retomar el orden público. A la ley seca, al toque de queda nocturno y cierre más temprano de establecimientos comerciales, se suma que por un lapso inicial de dos días quedaron suspendidas las actividades académicas presenciales tanto en la Institución Educativa Antonio Roldán Betancur, así como en el Centro Educativo Rural Morrón, ubicado en la vereda que lleva el mismo nombre.

En la localidad persiste zozobra, no solo por la eventual llegada de más personas desplazadas que se sumarían a las más de 160 ya identificadas, sino también por posibles atentados contra la fuerza pública, incluso, en zona urbana.

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El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez, indicó que se requieren decisiones políticas para tomar acciones efectivas contra grupos armados como el Clan del Golfo y el frente 36 de las disidencias de las Farc que operan en el territorio.

"El problema de Briceño es muy fácil de solucionar. Simplemente, es una decisión política. Que rompa los diálogos con ese bandido y que el ejército entre, cope el territorio de manera total y permanente, y en un trabajo articulado lleven a cabo acciones contundentes", dijo.