Crisis en Briceño, Antioquia: 130 desplazados por enfrentamientos de disidencias y Clan del Golfo

El municipio de Briceño en el Norte antioqueño atraviesa una grave situación de orden público luego de que se conociera que durante varias horas el Frente 36 de las disidencias de alias 'Calarcá' y el Clan del Golfo se enfrentaron en la zona rural donde decenas de personas tuvieron que esconderse como pudieron.

Blu Radio pudo conocer que , hasta este momento, 75 familias conformadas por cerca de 130 personas se vieron en la obligación de salir desplazadas de sus viviendas en el corregimiento de Travesías para poder salvaguardar sus vidas.

A la espera de que los enfrentamientos armados censen y la fuerza pública pueda llegar hasta la zona rural del norte antioqueño, las autoridades en el municipio de Briceño no descartan que en las próximas horas puedan llegar más personas desplazadas hasta el casco urbano en donde son recibidos y atendido con oferta institucional.

Disidencias FARC, referencia. Foto: AFP.

Mientras se espera que se consolide el censo de las personas afectadas por los enfrentamientos entre ilegales, se ha hecho viral un audio en donde un delincuente, al parecer, del Frente 36 de las disidencias de alias 'Calarcá' habla de amenazas por posible presencia del Clan del Golfo en casas y otros lugares del corregimiento Travesías.



"Campesinos y campesinas, ancianos y ancianas de la región, todo grupo armado que esté dentro de las casas con civiles, vamos a atacar con toda. Vamos a rampear, vamos a bombardear con drones, comunidades que, si no quieren quedar al medio de las bombas, que desalojen el caserío y que se retiren de ahí", se escucha en el audio.

De momento y a la espera que lleguen más familias hasta el casco urbano, las Fuerzas Militares trabajan en un despliegue en la zona afectada y así poder evitar más desplazamientos, a la vez que buscan determinar quién está detrás de la orden de intimidar a la población civil en este lugar del Norte del departamento de Antioquia.