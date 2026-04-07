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Blu Radio  / Judicial  / Fiscalía imputará a alias Calarcá por varios delitos como homicidio y ataques contra militares

Fiscalía imputará a alias Calarcá por varios delitos como homicidio y ataques contra militares

El ente acusador explicó que las advertencias y decisiones judiciales se soportan en una investigación que se originó tras el hallazgo de dispositivos electrónicos incautados durante un retén en el que se encontraba el cabecilla.

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