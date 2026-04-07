La Fiscalía General de la Nación anunció que llamará a imputación a Alexander Díaz, conocido con el alias Calarcá, cabecilla del autodenominado Estado Mayor de Bloques y Frentes, por su presunta responsabilidad en varios delitos relacionados con hechos violentos ocurridos en distintas regiones del país.

Según confirmó el ente acusador, la decisión se sustenta en diversos hallazgos que vincularían al señalado cabecilla con acciones criminales específicas, entre ellas el homicidio de una líder social, el ataque con minas antipersona contra una patrulla del Ejército Nacional que dejó siete militares muertos, así como un ataque dirigido contra integrantes del grupo comandado por alias 'Iván Mordisco', que dejó como saldo varias personas fallecidas, entre ellas adultos y menores de edad en el departamento de Guaviare.

Disidencias de las Farc Foto: AFP

La Fiscalía explicó que las advertencias y decisiones judiciales se soportan en una investigación que se originó tras el hallazgo de dispositivos electrónicos incautados durante un retén en el que se encontraba el cabecilla. De acuerdo con la entidad, estos elementos fueron sometidos a análisis técnicos especializados que permitieron identificar información relevante para el avance de las investigaciones.

Fiscalía imputará a alias Calarcá por varios delitos como homicidio y ataques contra militares

Según indicó la entidad, tras el análisis técnico de estos dispositivos se habrían encontrado evidencias que lo vincularían con hechos delictivos cometidos con posterioridad a su designación como vocero en la mesa de negociación. Este hallazgo es considerado por el ente acusador como un elemento clave dentro del proceso investigativo, debido a que permitiría establecer la continuidad de conductas criminales mientras el señalado participaba en escenarios de diálogo.



Luego de adelantar un proceso de extracción y análisis de la información contenida en los dispositivos electrónicos, se lograron identificar elementos que relacionarían a alias Calarcá con múltiples conductas delictivas. Según lo expuesto, dichos hechos se habrían mantenido pese a su participación como vocero en procesos de negociación.

Entre los hechos señalados por la investigación se encuentra la presunta vinculación con la muerte de un defensor de derechos humanos, así como con el reclutamiento de menores de edad, la continuidad de combates armados y la presión criminal ejercida contra comunidades en distintas zonas del país. Estos elementos, según la Fiscalía, hacen parte de las líneas investigativas que sustentan la decisión de avanzar hacia la imputación formal de cargos contra el cabecilla.