Otro ataque con dron en Briceño, Antioquia, dejó parque infantil afectado y esquirlas en iglesia

Aumenta la tensión en el municipio de Briceño, norte de Antioquia, donde en las últimas horas llegaron al casco urbano 163 personas desplazadas desde las veredas Travesías, Pueblo Nuevo, El Roblal y El Orejón, a causa de los enfrentamientos entre grupos ilegales que ya han dejado un combatiente muerto, tras ser atacado con drones.

En las últimas horas se reportó un nuevo ataque con estos elementos, esta vez en el caserío Las Auras, dejando daños materiales en un parque infantil, varios inmuebles y la fachada de la iglesia a la que le cayeron varias esquirlas. La Cuarta Brigada del Ejército realiza la verificación en la zona, donde no se registraron personas heridas.

Vidrios quebrados en viviendas de la zona, esquirlas en el piso, la fachada del tempo con huecos y un cráter en el parque de los niños es lo que se logra ver en imágenes que circulan en las redes sociales.

El temor persiste en la población, teniendo en cuenta que desde la tarde de este domingo empezó a circular un audio que ya fue verificado por las autoridades de parte de un miembro del frente 36 de las disidencias de Farc, anticipando que iniciarían ataques con explosivos contra integrantes del Clan del Golfo.



En medio de los combates entre el Ejército Gaitanista de Colombia (@soygaitanista) y las disidencias de alias 'Primo Gay', con drones cargados con explosivos, en zona rural de Briceño, Antioquia, un parque infantil y varios inmuebles, entre ellos la fachada de la iglesia,… pic.twitter.com/6Confpzt21 — Mauricio Vanegas (@Marovaan) April 21, 2026

Piden refuerzo del Ejército

El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez, sostuvo que ya van por lo menos 10 consejos de seguridad en esa localidad, donde persiste la violencia ante los enfrentamientos de estos dos grupos, por lo que indicó que el Ejército se comprometió a reforzar sus capacidades y llegar hasta la zona afectada.

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"La Fuerza Pública establece la veracidad del audio, y entonces, efectivamente, se presentan enfrentamientos entre bandidos del Clan del Golfo, el frente 36 de este enfrentamiento resulta, al parecer, un bandido del frente 36 muerto, producto del lanzamiento de un artefacto explosivo con dron, como efectivamente lo habían anunciado. Esa situación nos deja el desplazamiento que preveíamos", indicó Martínez.

A la espera de la eventual llegada de más personas desplazadas, la Alcaldía de Briceño adoptó medidas para garantizar el orden público en zona urbana como el cierre de establecimientos comerciales desde las 8:30 p.m. de cada día, así como el toque de queda nocturno entre las 9:30 p.m. y las 5:30 a.m. De igual manera se dispuso ley seca desde las 8:00 p.m.