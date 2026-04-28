Cayó en Medellín uno de los más buscados en Antioquia por delitos contra menores de edad

La Gobernación de Antioquia confirmó que fue capturado en Medellín uno de los más buscados por delitos contra menores en Antioquia. Se trata de Deyver Corrales Rentería de 36 años, quien figuraba en el cartel de los más buscados del departamento.

Según se ha podido conocer, el procedimiento se hizo en el barrio Villanueva en donde fue capturado el hombre que tenía una orden judicial por el delito de acceso carnal violento agravado contra una menor de edad, por hechos ocurridos en octubre de 2024 en el municipio de Turbo.

En Medellín fue capturado uno de los hombres más buscados en Antioquia por delitos contra menores de edad y mujeres. El hombre es señalado de abusar sexualmente de una niña en el municipio de Turbo. #VocesySonidos pic.twitter.com/RofOFiLaIl — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) April 28, 2026

Hay que recordar que las autoridades a nivel departamental ofrecían una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permitiera su ubicación.

"Requerido por autoridad competente por el delito de acceso carnal agravado. Una vez capturado, fue presentado al juez control de garantías para legalizar su captura y quedó cobijado con medida de aseguramiento en centro intermoral", aseguró el secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martínez.



Con esta captura, ya son 5 las personas detenidas de un total de 18 que integran este cartel de los más buscados en Antioquia por delitos sexuales. Entre los capturados también se encuentran Diego Alejandro Pérez Ramírez, José Miguel Álvarez Ramos, William Darío Correa Arteaga y Freddy Gil Hernández.

Asimismo, las autoridades informaron que otro de los incluidos en la lista, Argirio Domicó Domicó, fue hallado sin vida, por lo que el cartel hoy lo componen 12 hombres buscados por delitos como feminicidio, acceso carnal violento o violencia intrafamiliar.