Por amenazar con audio y el uso de drones con explosivos en Briceño piden no dialogar con 'Calarcá'

Por crisis humanitaria en Briceño donde hay más de 160 desplazados, la Gobernación de Antioquia pidió que se suspenda los diálogos con las Disidencias de alias 'Calarcá', que se está enfrentando al Clan del Golfo y amenazando a la población civil con audios. En menos de 24 horas hubo dos ataques con drones.

Preocupación es lo que muestran las autoridades en Antioquia tras la intimidación a la población de Briceño, mediante un audio amenazante atribuido al frente 36 de las disidencias de las Farc, que causó el desplazamiento de 163 personas hacia el casco urbano, el segundo este año, pero a la vez lo que ocasionó que se realizará el consejo de seguridad número 10 en las últimas horas.

A ello, se sumó en las últimas horas un nuevo ataque con dron cargado de explosivos, el cual si bien no dejó personas heridas, causó daños en un parque infantil, inmuebles aledaños y la fachada de una iglesia,incrementando la zozobra en la comunidad.

El secretario de Seguridad del departamento, Luis Eduardo Martínez, rechazó lo sucedido y cuestionó los diálogos que actualmente adelanta el Gobierno nacional con esta estructura criminal, a la par que comentó que el Ejército se comprometió a reforzar su accionar en la zona afectada.



“Lo que uno no entiende es cómo el gobierno nacional mantiene el diálogo con esta estructura criminal. Es que quien está detrás de todas estas alteraciones del orden público es el frente 36 de la FARC. Él es el que asesina, él es el que desplaza, él es el que hace confinar a la gente por temor a todas las actividades que a diario realizan”, afirmó el secretario Martínez.

El secretario aseguró que en el consejo de Seguridad se abordó la situación de alias Primo Gay, por quien recientemente el Ministerio de Defensa aumentó su recompensa a 640 millones, a quien señaló de “mandar a matar, desaparecer, mata él mismo y desplaza” mientras que al parecer la Mesa de Diálogos con este grupo cuestiona si el audio sí es del frente 26 o de otro grupo ilegal.

Por su parte, la Cuarta Brigada del Ejército le confirmó a Blu Radio que ya hace presencia en la zona, en el corregimiento de Travesías, donde según indican han logrado reducir las capacidades del frente 36 y del Clan del Golfo, a la par que han destruido este año 16 artefactos explosivos en esa localidad.

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“Somos tropas del Ejército Nacional, adscrito a la Cuarta Brigada del batallón de artillería número cuatro, estamos en el Corregimiento Travesías contrarrestando las amenazas de los grupos armados Clan del Golfo y los frentes 36 y 18 de las Disidencias de las Farc”, aseguró.