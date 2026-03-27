En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
'Iván Mordisco'
Nicolás Maduro
Accidente de avión Hércules

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / "Nunca lo debió soltar": el reclamo del gobernador de Antioquia a la Fiscalía por 'Calarcá'

"Nunca lo debió soltar": el reclamo del gobernador de Antioquia a la Fiscalía por 'Calarcá'

Andrés Julián Rendón insistió en que no basta con el anuncio de la Fiscalía y urgió acciones concretas para garantizar la captura de alias ‘Calarcá’.

Publicidad

Publicidad

Publicidad