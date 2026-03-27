"Nunca lo debió soltar": el reclamo del gobernador de Antioquia a la Fiscalía por 'Calarcá'

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, lanzó fuertes críticas tras el anuncio de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, sobre la posible reactivación de la orden de captura contra alias ‘Calarcá’, al asegurar que la decisión llega tarde y que nunca debió haberse suspendido.

En declaraciones entregadas a Blu Radio, el mandatario fue enfático: “Nunca debieron haberlo soltado. Ahora que hace el anuncio es muy importante que pase a los hechos, no entiendo por qué la contemporización permanente del Gobierno nacional con este criminal, tanto daño que hizo y que se pudo haber evitado”, dijo, marcando distancia frente al manejo del caso dentro de la política de paz.

Rendón insistió en que no basta con el anuncio de la Fiscalía y urgió acciones concretas para garantizar la captura de alias ‘Calarcá’: “Está en mora de hacerlo, de reactivar la orden de captura”, agregó, elevando la presión política sobre el Gobierno nacional en un momento clave para la credibilidad de los diálogos con disidencias.

Por su parte, la fiscal Luz Adriana Camargo explicó en el mismo medio que la Fiscalía está lista para reactivar la orden de captura si el Ejecutivo no toma una decisión inmediata. La funcionaria detalló que esta determinación se sustenta en una investigación técnica basada en el análisis de dispositivos electrónicos incautados en un retén donde se encontraba el cabecilla disidente, lo que permitió recolectar evidencia que lo vincula con delitos cometidos incluso después de haber sido designado vocero en la mesa de negociación.



Entre los hallazgos más graves, la Fiscalía identificó pruebas que relacionarían a alias ‘Calarcá’ con el asesinato de un líder social, a partir de conversaciones directas con el presunto autor material del crimen. Según el contexto de la investigación, el cabecilla también es señalado de liderar extorsiones en el sur del país y de estar vinculado a enfrentamientos internos que dejaron al menos 20 muertos en los Llanos Orientales, lo que refuerza la tesis de que no ha cesado su actividad criminal.

La fiscal Camargo también confirmó que ha sostenido reuniones con la oficina del comisionado de paz, Otty Patiño, para advertir sobre la gravedad de los hallazgos, en medio de un “compás de espera” que vencería en los próximos días. En este escenario, la eventual reactivación de la orden de captura contra alias ‘Calarcá’ podría marcar un punto de quiebre en las negociaciones de paz con este sector de las disidencias, al exigir resultados concretos en el cese de actividades criminales y no solo compromisos formales dentro de la mesa.