Si esta semana Gobierno no lo hace, Fiscalía reactivaría orden de captura contra 'Calarcá'

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, en diálogo con Meridiano Blu con Ricardo Ospina, ha puesto sobre la mesa un plazo perentorio que podría cambiar el rumbo de las negociaciones de paz con un sector de las disidencias.

La alta funcionaria anunció que, debido a la falta de voluntad de paz y la continuidad en la comisión de delitos graves, la entidad está lista para reactivar la orden de captura contra alias 'Calarcá', cabecilla de una de las facciones disidentes, si el Gobierno nacional no lo hace de manera inmediata.



Pruebas técnicas: un chat que ordena un asesinato

El sustento de esta decisión radica en una investigación técnica derivada del hallazgo de dispositivos electrónicos en un polémico retén donde se encontraba el líder insurgente. Tras un riguroso proceso de extracción y análisis de datos, la Fiscalía encontró evidencia que vincula directamente a 'Calarcá' con crímenes cometidos después de haber sido nombrado vocero en la mesa de negociación.

El hallazgo más escalofriante tiene que ver con la muerte de un defensor de derechos humanos. "Encontramos... el asesinato de un líder social. Y lo que encontramos ahí fue exactamente la conversación escrita que tiene con el chat que tiene con el ejecutor material de esa de ese homicidio y luego la evidencia de que esa muerte por orden de él se habría ejecutado", reveló la fiscal Camargo.

Para el ente acusador, estos hechos desdicen completamente del compromiso que deben mantener los voceros frente al proceso de paz.



Un "compás de espera" que vence esta semana

La fiscal Camargo explicó que ha sostenido reuniones con la oficina del Consejero Comisionado para la Paz, Otty Patiño, informando sobre estos hallazgos de extrema gravedad. A pesar de que la ley otorga al Ejecutivo la facultad de solicitar la suspensión de órdenes de captura para facilitar diálogos, la Fiscalía considera que la situación de 'Calarcá' y de otros integrantes, como los del Frente 33 de las Farc, es insostenible.



'Calarcá': delincuencia activa bajo el amparo de la mesa

La situación de alias 'Calarcá' es compleja. Según el contexto de la investigación, el cabecilla no ha cesado su actividad criminal, siendo señalado de liderar extorsiones en el sur del país y de ser responsable de combates internos que dejaron al menos 20 muertos en los Llanos Orientales.



La fiscal subrayó que la institución ya ha informado a personas de la oficina del comisionado porque "los hallazgos son hallazgos graves". Con la reactivación de estas órdenes de captura, que se está "evaluando seriamente", la Fiscalía busca enviar un mensaje contundente sobre la necesidad de que los procesos de paz se basen en hechos reales de cese de hostilidades y no solo en formalismos legales.