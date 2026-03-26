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Blu Radio  / Judicial  / Si esta semana Gobierno no lo hace, Fiscalía reactivaría orden de captura contra 'Calarcá'
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Si esta semana Gobierno no lo hace, Fiscalía reactivaría orden de captura contra 'Calarcá'

Desde la Fiscalía aseguran que, debido a la falta de voluntad de paz y la continuidad en la comisión de delitos graves, la entidad está lista para reactivar la orden de captura contra alias 'Calarcá', cabecilla de una de las facciones disidentes, si el Gobierno nacional no lo hace de manera inmediata.

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