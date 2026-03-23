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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Comunidades habrían sido forzadas por disidencias a frenar operaciones militares en Jamundí y Cauca

Comunidades habrían sido forzadas por disidencias a frenar operaciones militares en Jamundí y Cauca

Cerca de 200 personas participaron en disturbios en zona rural de Jamundí, mientras que en Cauca tropas se replegaron tras hechos similares ocurridos luego de la destrucción de un laboratorio de droga.

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