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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Reaparece intimidación: disidencias publican drones con explosivos en zona rural de Jamundí, Valle

Reaparece intimidación: disidencias publican drones con explosivos en zona rural de Jamundí, Valle

Un video revelado en redes sociales evidencia el uso de estos dispositivos en zona rural del municipio, mientras comunidades denuncian intimidaciones y creciente presencia armada.

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