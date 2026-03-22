Reaparece intimidación: disidencias publican drones con explosivos en zona rural de Jamundí, Valle

En las montañas de Jamundí, al sur del Valle del Cauca, aumenta la preocupación por el uso de drones cargados con explosivos, que estarían siendo utilizados por grupos armados ilegales para atacar a la Fuerza Pública.

La alerta se encendió tras la difusión de un video en redes sociales en el que se observan al menos dos de estos dispositivos en zona rural alta del municipio. De acuerdo con información preliminar, los drones serían operados por integrantes de la disidencia Jaime Martínez, quienes tendrían como objetivo a las tropas de la Tercera Brigada del Ejército desplegadas en este territorio.

Las autoridades señalan que estos ataques se estarían coordinando desde el sector de Berlín, en inmediaciones del corregimiento de La Liberia, un punto estratégico desde donde los grupos ilegales mantienen presencia y control en la zona montañosa.

Entretanto, las comunidades que habitan estos sectores denuncian un aumento en las intimidaciones por parte de los disidentes, quienes presuntamente buscan expulsar a la Fuerza Pública mediante presiones y acciones como asonadas, una de ellas registrada recientemente.



A este panorama se suma la denuncia de invasiones forzadas a predios privados en sectores como Río Claro, donde, según habitantes, se han destruido cultivos y se han proferido amenazas contra trabajadores y propietarios.

La situación mantiene en alerta a las autoridades y evidencia el recrudecimiento de la violencia en esta zona del suroccidente del país.