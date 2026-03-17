En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Liquidación de EPS
Zulma Guzmán
Guerra en Irán
Indígenas de Medellín

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Destrucción de un acueducto en zona rural de Jamundí deja sin agua a 5.000 familias

Destrucción de un acueducto en zona rural de Jamundí deja sin agua a 5.000 familias

Lo que más preocupa es la falta de una respuesta institucional respecto a esta problemática, pues hace que el miedo de las comunidades, y el daño en el ambiente se incremente.

Publicidad

Publicidad

Publicidad