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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / SAG pide recuperación de finca La Novillera, en Jamundí, invadida desde hace cuatro días

SAG pide recuperación de finca La Novillera, en Jamundí, invadida desde hace cuatro días

El gremio pide al Gobierno Nacional y a la Fuerza Pública que recupere el control de predio. Detrás de la ocupación ilegal estarían las disidencias de las Farc.

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