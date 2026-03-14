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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Más de 100 empleos están en riesgo tras invasión de finca La Novillera, en zona rural de Jamundí

Más de 100 empleos están en riesgo tras invasión de finca La Novillera, en zona rural de Jamundí

Los propietarios de este predio aclaran que ninguna entidad estatal está vinculada a este sitio.

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