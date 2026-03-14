Más de 100 empleos están en riesgo tras invasión de finca La Novillera, en zona rural de Jamundí

Los propietarios de la finca La Novillera, ubicada entre los sectores de Río Claro y Ampudia, en zona rural de Jamundí, Valle, están elevando un llamado de atención tanto a las comunidades de la zona rural como a las autoridades, para ponerle fin a las invasiones que se han venido registrando en este predio.

El hecho más reciente ocurrió hace dos días, cuando sujetos armados con fusiles llegaron al cultivo de piñas de este lote y lo destruyeron asegurando que iban siguiendo órdenes de “los de arriba”, refiriéndose a integrantes de la disidencia 'Jaime Martínez', que delinquen en esa zona del municipio.

A través de un comunicado, los propietarios de La Novillera señalaron que este lugar no tiene relación alguna con la Sociedad de Activos Especiales ni la Agencia Nacional de Tierras, y tampoco han cedido terrenos para la ubicación del batallón de Alta Montaña u otra instalación militar, por lo que no deberían ser objeto de estas invasiones.

Los dueños de este lugar aseguran que esta propiedad lleva más de 90 años en esa región, generando actualmente más de 100 puestos de trabajo en ganadería, piscicultura en cultivos de piña, limón, mandarina, guayaba; incluso comprende una reserva ambiental, la cual corre riesgo por estas constantes ocupaciones irregulares.



Hasta el momento, ninguna autoridad se ha pronunciado respecto a la última invasión, hecho que aumenta la incertidumbre de los propietarios del predio. Por su parte, el concejal de Jamundí, Luigi Morales, aseguró que esta falta de respuesta estatal lo que hace es incentivar más estas invasiones.

"Hace varios meses hemos venido viendo cómo algunos predios de nuestro municipio han sido invadidos por diferentes personas, tanto del territorio como otras ajenas que han sido incentivadas por grupos armados o también por tomadores ilegales de predios que ya tienen eso como un negocio. Esto agudiza la situación de orden público en nuestro municipio", indicó el concejal.