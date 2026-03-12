Hombres armados destruyen cultivos de piña de finca en Jamundí: “Seguimos órdenes de arriba”

Persisten las invasiones a predios en la zona rural de Jamundí, Valle del Cauca, pues en la tarde de este jueves un grupo de personas armadas ingresó a la fuerza a una finca productora de piñas en el corregimiento de Río Claro.

Estos sujetos llegaron a bordo de una camioneta, rodearon el sitio e intimidaron a la familia que reside y trabaja ahí desde hace varias décadas. Después comenzaron a destruir los cultivos, asegurando que estaban siguiendo “órdenes de los de arriba”.

A través de un video se escucha al propietario del predio pidiendo que no siguieran afectando el cultivo.

"Yo les pido por favor que se retiren, ¿cómo me van a dañar un cultivo de piña? En qué cerebro humano cabe eso? ¿No que son campesinos? ¿Por qué hacen eso? me están amenazando, dicen que están cumpliendo órdenes de ‘los de arriba’", dijo el propietario de la finca.



Esta invasión sería orquestada por integrantes del frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, liderados por alias ‘La Gorda’, quien anteriormente ha ordenado la ocupación irregular de otras fincas, en un sector conocido como la Novillera, el cual está ubicado cerca al predio donde se planea construir el batallón de alta montaña del Ejército.

Al parecer, las comunidades de la zona rural de Jamundí, intimidadas por los disidentes, deben ingresar a la fuerza a los predios vecinos para evitar el avance del proyecto que busca garantizar la presencia permanente del Ejército en esa zona.