Una persona permanece en UCI tras ser atacada en retén ilegal de disidencias en Jamundí

El ataque armado se registró a la altura del sector de El Crucero del corregimiento de Timba, en zona rural de Jamundí, Valle del Cauca, en una de las vías donde diariamente integrantes del frente 'Jaime Martínez', de las disidencias de las Farc, instalan retenes ilegales.

La víctima se movilizaba en su vehículo particular, y se dirigía hacia el casco urbano del municipio, cuando se encontró con los disidentes, quienes le ordenaron detenerse, señal que esta persona desobedeció por el temor de resultar secuestrado por esta estructura criminal.

Esta acción provocó que de inmediato los sujetos armados dispararan hacia el vehículo, y las balas lograron impactar a esta persona en su espalda, dejándola gravemente herida. Minutos después, fue auxiliada por la comunidad y trasladada de inmediato a una clínica de Cali, donde hoy se encuentra en una unidad de cuidados intensivos con pronóstico reservado.

La comunidad de la zona rural de Jamundí ha manifestado que los retenes ilegales son una constante en todas las vías de acceso a corregimientos y veredas. Incluso, en vías que conectan con el departamento del Cauca, donde constantemente asaltan vehículos de carga y hurtan camionetas de alta gama, como el caso de hace unas semanas, donde este mismo grupo disidente se robó dos camiones tipo niñera, que movilizaban camionetas, en plena vía Panamericana.



Este hecho se suma a la invasión de una finca productora de piña ocurrida esta semana en el sector de Río Claro, donde sujetos armados, al parecer siguiendo órdenes de los disidentes, ingresaron al predio a la fuerza, amenazando e intimidando a los propietarios y trabajadores, y destruyendo todos los cultivos.