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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Una persona permanece en UCI tras ser atacada en retén ilegal de disidencias en Jamundí

Una persona permanece en UCI tras ser atacada en retén ilegal de disidencias en Jamundí

La víctima se movilizaba en su vehículo particular cuando se encontró con los disidentes quienes le ordenaron detenerse, señal que esta persona desobedeció, provocando el ataque.

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