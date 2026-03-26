Evaluarán si disidentes como 'Calarcá' seguirán con órdenes de captura suspendidas

La fiscal general, Luz Adriana Camargo, y el consejero comisionado de Paz, Otty Patiño, acordaron una nueva metodología para hacer seguimiento al cumplimiento de los requisitos que permiten mantener suspendidas órdenes de captura en el marco de la paz total del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

La decisión se tomó tras una reunión entre ambas entidades, en la que se definió que la revisión será periódica y estará basada en los criterios establecidos por la Corte Constitucional en la sentencia que fijó límites y condiciones para este tipo de beneficios contemplados en la Ley 2272 de 2022.

Uno de los primeros casos que será evaluado bajo esta nueva metodología es el de Alexander Díaz, conocido como alias 'Calarcá', quien actúa como representante del autodenominado Estado Mayor de Bloques y Frentes de las disidencias de las Farc en la mesa de diálogos con el Gobierno nacional.

Según el ente acusador, la revisión buscará establecer si se están cumpliendo las condiciones exigidas para mantener la suspensión de las órdenes de captura.



La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, en diálogo con Meridiano Blu con Ricardo Ospina, ha puesto sobre la mesa un plazo perentorio que podría cambiar el rumbo de las negociaciones de paz con un sector de las disidencias.

La alta funcionaria anunció que, debido a la falta de voluntad de paz y la continuidad en la comisión de delitos graves, la entidad está lista para reactivar la orden de captura contra alias 'Calarcá', cabecilla de una de las facciones disidentes, si el Gobierno nacional no lo hace de manera inmediata.