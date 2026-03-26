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Blu Radio  / Judicial  / Evaluarán si disidentes como 'Calarcá' seguirán con órdenes de captura suspendidas

Evaluarán si disidentes como 'Calarcá' seguirán con órdenes de captura suspendidas

La Fiscalía y la oficina del Alto Comisionado para la Paz acordaron crear una metodología para revisar si mantienen o no suspendidas las órdenes de captura contra los cabecillas de disidencias como alias 'Calarcá'.

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