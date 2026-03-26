En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Accidente de avión Hércules
Meta y YouTube
Audiencia Nicolás Maduro
Guerra en Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Teniente coronel (r) Fabián Sarmiento irá a la UIA tras no aceptar cargos por falsos positivos

Teniente coronel (r) Fabián Sarmiento irá a la UIA tras no aceptar cargos por falsos positivos

La JEP remitió a la Unidad de Investigación y Acusación al teniente coronel (r) Sarmiento por no reconocer su responsabilidad en falsos positivos ocurridos en Casanare.

Publicidad

Publicidad

Publicidad