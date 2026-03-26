Teniente coronel (r) Fabián Sarmiento irá a la UIA tras no aceptar cargos por falsos positivos

El Teniente Coronel (r) Fabian Eduardo Sarmiento, se desempeñó como exjefe de la Seccion de Inteligencia entre diciembre de 2006 y febrero de 2008, periodo en el que, según la investigación, se registró uno de los picos más altos de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegalmente como bajas en combate en Casanare.

La decisión de enviar su caso a la UIA ocurre luego de que el compareciente manifestara que no contaba con elementos suficientes para reconocer su responsabilidad, pese a las imputaciones y a las respuestas que la JEP dio a sus observaciones.

En este nuevo escenario, la UIA evaluará si presenta acusación ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad. De avanzar el proceso y ser hallado culpable, Sarmiento podría enfrentar una pena de hasta 20 años de cárcel.

La Sala de Reconocimiento de Verdad lo imputó como máximo responsable dentro del Subcaso Casanare del Caso 03. De acuerdo con la JEP, el oficial retirado habría tenido un papel clave en la estructura criminal al contribuir de manera determinante a dar apariencia de legalidad a estos crímenes.



Según el tribunal, su rol incluyó la difusión de información prefabricada, en algunos casos proveniente del extinto DAS o construida dentro del Ejército, que permitió señalar falsamente a las víctimas como supuestos combatientes. Además, habría facilitado registros falsos y el pago de recompensas, consolidando un patrón sistemático dentro de la Brigada XVI.

Este caso se enmarca en una investigación en la que la JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 26 miembros del Ejército, un exfuncionario del DAS y dos civiles. De ellos, la mayoría ya ha reconocido su responsabilidad y avanza en procesos restaurativos ante el Tribunal para la Paz.

“En la misma decisión en la que la JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a Sarmiento Valbuena, también imputó al sargento (r) Jaime Luis Olivera Arrieta, analista de blanco de la oficina de inteligencia de la Brigada XVI, y al subteniente (r) Gustavo Parada Cuéllar, integrante de la oficina de inteligencia del Batallón de Infantería No. 44 ‘Ramón Nonato Pérez’, como coautores de los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada”.

